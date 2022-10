Eine der wenigen städtischen Gewerbeflächen wurde im Sommer zum Kauf angeboten. Wie die Stadt auf Anfrage informierte, gab es insgesamt 15 Bewerbungen, davon seien fünf Gebote in der engeren Wahl.

Das bereits erschlossene Gelände – rund 8900 Quadratmeter – ist in der Joseph-Monier-Straße nahe des DHL-Zustellstützpunktes. Das Mindestgebot lag bei 900.000 Euro. Auf den Markt wurde es gebracht, als klar war, dass die Fläche nicht im Zusammenhang mit der Landesgartenschau-Planung 2027 gebraucht wird, zum Beispiel für die Umsiedlung eines Betriebs.

Entscheidung noch 2022

Wer letztlich den Zuschlag erhält, soll der Stadtrat noch in diesem Jahr entscheiden. Ende Oktober werden mit den fünf Bietern „Konkretisierungsgespräche“ im Rathaus geführt, dabei soll dann eine Jury entscheiden, was dem Stadtrat vorschlagen wird. In ihr vertreten sind laut Stadtverwaltung Oberbürgermeister, Baudezernent sowie die Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen und der Abteilung Liegenschaften und Bauverwaltung.

Erklärtes Ziel der Stadtpolitik war stets, das Gelände an ein Unternehmen aus einer Branche zu veräußern, die zu Neustadt passt, Vergabekriterien sind unter anderem die Anzahl der Arbeitsplätze sowie Neuansiedlung oder Verlagerung.