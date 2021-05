Einstimmig hat der Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf am Dienstagabend dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kandelwiesen“ zugestimmt. Im nächsten Schritt können sich Bürger und Institutionen zu den Plänen äußern. Konkret geht es dabei um das Betriebsgelände der Firma Trautz im Bereich Speyerbach/Umgehungsstraße, erläuterte Ortsvorsteher Claus Schick (SPD). Laut der Verwaltungsvorlage wird der Bebauungsplan aufgestellt, damit der Betrieb das Gelände als Ausstellungs- und Lagerfläche nutzen kann. Zugleich verkleinere sich am Speyerbach das Betriebsgelände der Gärtnerei durch die dort geplante Renaturierung. Man schaffe also einen Ausgleich für den Betrieb.