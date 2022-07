Die Sprengung der Gewehrgranaten am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf am Donnerstagmorgen war erfolgreich. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Die Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg waren bei der Erschließung des Baugebiets am Jahnplatz gefunden worden. Einige kleinere Gegenstände waren bereits zuvor abtransportiert worden. Übrig geblieben waren sechs nicht transportfähige Gewehrgranaten, die nun vom Kampfmittelräumdienst gesprengt und somit unschädlich gemacht wurden.

Der Kampfmittelräumdienst hatte dafür in Zusammenarbeit mit der städtischen Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung eine Stelle mit ausreichendem Abstand zu Häusern definiert. Somit waren keine Evakuierungen notwendig geworden. Lediglich einige Anliegerstraßen wurden vorübergehend gesperrt. Zudem durften einige Anwohner ihre angrenzenden Gärten nicht betreten.