Geschlagen, bedroht und beleidigt wurde am Samstagabend eine 47 Jahre alte Frau aus Neustadt von ihrem 52-jährigen Ex-Freund. Laut Polizeibericht war der Mann betrunken an der Wohnung der Frau erschienen. Er schlug sie mit einem Schuh und der flachen Hand ins Gesicht. Danach bedrohte und beleidigte er sie weiter. Die Polizei führte den Mann ab, auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. Etwa eine Stunde zuvor war ebenfalls im Stadtgebiet ein Ehepaar in Streit geraten. Der Polizei zufolge war Eifersucht der Auslöser. Der 44-jährige Mann schlug seine zwei Jahre jüngere Frau ebenfalls ins Gesicht. Auch sie wurde leicht verletzt, auch er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.