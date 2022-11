Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt, auch in Ihrem persönlichen Umfeld. Am Freitag, 25. November, wird der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Weltweit soll mit Aktionen und Kampagnen für dieses Thema sensibilisiert und auf Hilfsangebote hingewiesen werden. Auch Neustadt setzt dann ein Zeichen. So werden bis 10. Dezember in der Innenstadt, in Böbig und Branchweiler an Laternen und Masten orangene Schleifen mit Infokarten aufgehängt. Mit Plakaten unterstützen unter anderem die Willkomm, das Team Offene Jugendarbeit sowie die Stadtverwaltung die Aktion. Eröffnet wird die Kampagne im Cineplex: Dort wird um 19.30 Uhr der Film „Call Jane“ als Preview gezeigt. Pro verkaufte Eintrittskarte spendet das Kino einen Betrag an das Neustadter Frauenhaus. Im Cineplex-Foyer engagiert sich der Kunstverein mit einer Ausstellung. Gemeinsam Licht in die Dunkelheit von Gewalt gegen Frauen wollen außerdem der Zonta-Club, die Gleichstellungsstelle und das Frauenzentrum bringen. Wegen der Energiekrise wird aber auf die sonst übliche Beleuchtungsaktion „Orange your City“ verzichtet. Interessierte Frauen sind zudem am Samstag, 3. Dezember, zu einem Selbstbehauptungstraining in den Budo-Club Neustadt eingeladen. Kontakt über die Gleichstellungsbeauftragte per E-Mail an simone.rothermel@neustadt.eu.