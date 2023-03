Zum Brand eines Gewächshauses und eines angrenzenden Holzlagers rückte die Feuerwehr Haßloch am Dienstag gegen 13.48 Uhr in das Haßlocher Freizeitgelände am Sandbuckel aus. Laut Bericht ist die Ursache für das Feuer auf dem zweiparzelligen Grundstück unklar. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Flammen bemerkt und per Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften aus. Drei Wehrleute unter schwerem Atemschutz und zwei C-Rohren gingen zum Löschangriff. Später beseitigten sie die letzten Glutnester, nachdem sie den Brandschutt und das Holzlager auseinandergezogen hatten. „Bei den Löscharbeiten konnte der Schaden auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt und eine weitere Ausbreitung auch auf angrenzende Grundstücke verhindert werden“, teilt die Wehr mit. Neben den Feuerwehrleuten waren der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug sowie die Polizei vor Ort.