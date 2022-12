Bei einer Kontrolle eines BMW aus der sogenannten Tuning-Szene stellte die Polizei am Mittwoch in Haßloch mehrere Verstöße an dem Auto fest, die teilweise erheblich verkehrsgefährdend waren, insbesondere für Fußgänger. Aufgrund dessen erlosch die Betriebserlaubnis des Autos, das stillgelegt wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden gegen den 22-jährigen Halter eingeleitet.