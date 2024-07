Ein umgekippter Getreideanhänger hat am Donnerstag umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Straße zwischen den Neustadter Ortsteilen Lachen-Speyerdorf und Duttweiler erforderlich gemacht. Wie die Feuerwehr Neustadt berichtet, wurde sie am Vormittag zu einem Unfall gerufen. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass ein Traktorfahrer mit seinem aus zwei Anhängern und mit Getreide beladenen Gespann auf der Landstraße 540 in Richtung Lachen-Speyerdorf unterwegs gewesen war. Kurz hinter der Abfahrt auf die Landstraße 515 nach Kirrweiler löste sich der zweite Anhänger vom ersten. Der Anhänger geriet in die Böschung, kippte zur Seite und das geladene Getreide verteilte sich auf die komplette Fahrbahn, die dadurch unpassierbar wurde. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Mit Unterstützung eines Teleskop-Laders und der Seilwinde des Rüstwagens der Feuerwehr wurde der Anhänger wieder auf die Räder gestellt. Bei der Reinigung der Fahrbahn unterstützten Landwirte die Feuerwehr und die Straßenmeisterei.

Zur Ursache, warum sich der Anhänger löste, konnte Feuerwehr keine Angaben machen.