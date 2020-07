Einem 20-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße konnte es am Freitag gegen 18 Uhr in St. Martin am Getränkeautomaten eines Weinguts nicht schnell genug gehen. Um die Ausgabe einer Flasche Wein zu beschleunigen, stieß es laut Polizei mehrfach gegen die Scheibe des Automaten. Dadurch entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Zunächst entfernte sich der Mann, kam aber wenig später zurück, um beim Betreiber des Automaten seine Flasche Wein einzufordern. Von dem verursachten Schaden wollte der Mann nichts wissen. Er räumte die Tat erst ein, nachdem klar war, dass es Videoaufzeichnungen gibt, auf denen er zu erkennen ist.