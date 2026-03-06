Nächste Woche ist’s wieder soweit: Die Ballettabende der Mannheimer „Akademie des Tanzes“ im Saalbau, Höhepunkte des Neustadter Kulturkalenders, stehen an.

Ein Programm das durch seine Stilvielfalt und unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit die Suche nach Schönheit, menschlicher Nähe und Harmonie widerspiegelt, verspricht Agnès Noltenius, die Leiterin der traditionsreichen, heute der Mannheimer Musikhochschule angegliederten Ausbildungsstätte für Tanz und Tanzpädagogik, die am Neckar über keine dem Saalbau vergleichbare Aufführungsstätte verfügt und deshalb gerne regelmäßig im Februar des Jahres nach Neustadt kommt.

In diesem Jahr stehen Ausschnitte aus dem romantischen Ballett „Die Najade und der Fischer“, von Marius Petipa nach Jules Perrot choreografiert, sowie eine von der Nachwuchschoreografin Charlotte Fenn ganz im klassischen Stil gehaltene Polonaise auf dem Programm. Die Klassen des Vorstudiums haben eine Polka in einer klassischen Ballettchoreografie von Prof. Yuhao Guo und Michelle Grabowski einstudiert. In der Flamenco–Choreografie „La Camisa Negra“ von Silke Beck werden die Themen Trauer und Neuanfang tänzerisch verhandelt. Aus dem Feld des zeitgenössischen Tanzes sehen die beiden Abende zwei eigens für die „Akademie des Tanzes“ kreierte Stücke vor: „Montevergine“ von Niccolò Masini, einem jungen Nachwuchschoreografen des Badischen Staatsballetts Karlsruhe, und „ChaChaCha“ von Gil Harush, der mit den Studierenden körperliche und emotionale Zustände im Zusammenhang mit dem (An-) Gesehenwerden tänzerisch erforscht.

„Für die jungen Menschen, die sich dem Tanz verschrieben haben, bedeutet jede Begegnung mit dem Publikum eine wichtige Etappe“, heißt es im Programmheft, „denn sie tanzen für Sie: um Sie zu berühren, zu erstaunen, zu verzaubern und Ihnen einen harmonischen Abend zu schenken, der Ihnen hoffentlich auch in Ihrem Alltag neue Kraft gibt und Ihr Harmoniebedürfnis stillt“.

Termine

Die beiden Ballettabende finden am Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. März, jeweils ab 18 Uhr im Saalbau in Neustadt statt. Karten (13/8 Euro) unter www.ticket-regional.de, 0651 9790777 und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie in Neustadt etwa die Tourist-Info.