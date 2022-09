Im Juni 2021 war Baubeginn, am 1. November soll im neuen Gesundheitszentrum am oberen Schnetzweg in Maikammer der Betrieb aufgenommen werden. Einziehen wird unter anderem die Ärztegemeinschaft Maikammer. Mitte Dezember 2020 hatten Verbandsgemeinderat und Gemeinderat die Weichen für den Bau gestellt. „Trotz guter haus- und fachärztlicher Versorgung in Maikammer ist es wichtig, rechtzeitig zukunftssichere Rahmenbedingungen zur Festigung dieser Situation zu schaffen“, begründete Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) seinerzeit die Entscheidung. Zu den Ärzten, die demnächst umziehen, gehören Jürgen Cherdron, Ulrich Kluger und Patrick Köhler. Hinzu kommt noch der Kinder- und Jugendarzt Bernhard Hock aus Dudenhofen. Neben Arztpraxen kommen weitere Dienstleister aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich in das Zentrum, darunter eine Physiotherapeutin und ein Pflegedienst.