Am Donnerstag findet der dritte Gesundheitstag im Jobcenter Deutsche Weinstraße in der Friedrich-Ebert-Straße 17 statt. Dabei arbeiten gesetzliche Krankenkassen, das Jobcenter, der Kreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt zusammen. Von Erwerbslosigkeit betroffene Menschen mit kostenfreien und freiwilligen gesundheitsfördernden Angeboten für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren, ist eines der Ziele des Programms. Der Gesundheitstag findet am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr statt und bietet verschiedene Angebote. So können die und Besucher einen Sehtest oder eine Blutdruckmessung am Stand des Gesundheitsamts machen und auf Wunsch mit dem mitgebrachten Impfausweis überprüfen lassen, ob der eigene Impfstatus zu Zeckenschutz und Co. noch ausreichend ist. Zudem informiert der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes rund um das Thema „Seelische Gesundheit“.

Die AOK bietet eine Futrex-Messung zur Bestimmung der Körperzusammensetzung an. Beim Stand des DRK Neustadt dreht sich alles um das Thema Erste Hilfe. Am Stand der NITRO-Beratungsstelle Neustadt kann man mit sogenannten Rauschbrillen einen kleinen Parcours bewältigen und testen, wie sich Alkohol oder Drogen auf die Wahrnehmung auswirken. Informationen zu Angeboten der Grundbildung und Alphabetisierung bietet das GrubiNetz, und die Schuldnerberatung der Caritas Neustadt sowie das Projekt „Gesundheit für alle“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz stellen an den Nachbarständen ihr Angebot vor. Zwischen 11 und 12 Uhr steht ein Ernährungsberater für individuelle Fragen rund um das Thema Ernährung in der Ernährungssprechstunde zur Verfügung. Die Teilnahme an einem Workshop zur Stressbewältigung ist ab 12 Uhr möglich. Für einen gesunden Mittagssnack wird ebenfalls gesorgt.