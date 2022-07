Nach coronabedingter Zwangspause sind wieder gesundheitsfördernde Angebote für Erwerbslose in Präsenz möglich. Start ist am Freitag mit einigen Angeboten im Jobcenter Deutsche Weinstraße in Neustadt.

Gesetzliche Krankenkassen, das Jobcenter Deutsche Weinstraße, die Stadt Neustadt und die Kreisverwaltung Bad Dürkheim arbeiten seit 2018 zusammen, um die Gesundheit erwerbsloser Menschen zu stärken. Den Auftakt nach der Corona-Pause macht der Gesundheitstag im Jobcenter, Friedrich-Ebert-Straße 17, am kommenden Freitag. Zwischen 10 bis 14 Uhr gibt es Mitmachangebote und Informationsstände: Ob Sehtest, Herz-Kreislauf-Check, Blutzuckermessung, Erste-Hilfe-Übungen oder mehr. Zudem wird über weitere Aktionen im August in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus informiert. Auch ein Programm für Kinder wird auf die Beine gestellt, die zum Beispiel in Fühlboxen Obst- und Gemüsesorten erraten oder Bewegungsspiele spielen können. Eine Tombola ist ebenfalls geplant.