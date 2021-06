In einem Onlineseminar des Sportbundes Pfalz im Bereich Gesundheitssport am Samstag, 19. Juni, 9 bis 13 Uhr, mit der Diplomsportökonomin Iris Pasker-Horwath als Referentin geht es um Übungen mit dem Redondoball sowie dem Redondoball plus.

Redondobälle, sehr weiche Bälle, können wegen ihrer Beschaffenheit vielfältig als Wurfgerät, Balanceunterlage, Unterstützungs- und Hilfsgerät genutzt, aber auch in der Entspannung eingesetzt werden. Darüber informiert der Sportbund Pfalz. Kinder und Erwachsene, auch Senioren, profitierten von diesen Vorteilen. Die Bälle seien darüber hinaus auf kleinem Raum verstaubar und in der Anschaffung günstig.

In dem Workshop gibt es Anregungen für die Verwendung des klassischen Redondoballs mit einem Durchmesser von 22 Zentimetern und des Redondoballs plus mit einem Durchmesser von 38 Zentimetern. Teilnehmer brauchen im Seminar eine Matte, Sportschuhe, rutschfeste Socken, einen Redondoball und einen Redondoball plus.

Information

Anmeldeschluss ist am 17. Juni, 8 Uhr; Teilnehmer brauchen einen PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang, Lautsprecher und gegebenenfalls Kopfhörer. Informationen für den Login zum Seminar erhalten sie einen Tag vorher per Mail. Anmeldung: im Internet unter www.sportbund-pfalz.de

Information: Telefon 0631/34112-36, E-Mail uel@sportbund-pfalz.de.