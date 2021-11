Binnen weniger Tage hat sich die Lage beim Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim mit Sitz in Neustadt verschärft. Die Behörde ist an ihrer Belastungsgrenze angekommen, was die Kontaktnachverfolgung bei neuen Corona-Fällen betrifft. „Die Zahlen sind derzeit einfach zu hoch“, sagte Kreissprecher Arno Fickus auf Anfrage. Am Mittwoch hatten Ämter in der Süd- und Südwestpfalz erklärt, dass jeder Neuinfizierte künftig seine Kontakte selbst informieren müsse. Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim will am Freitag entscheiden, wie mit den vielen Fällen weiter umgegangen will.

Am Donnerstag kamen 62 Neuinfektionen im Kreis und 22 in Neustadt hinzu. Eine 90-jährige Person aus Wachenheim (geimpft) ist an oder mit Covid-19 gestorben. Kreis und Stadt bleiben in Warnstufe eins. In der nächsten Woche will die Landesregierung ohnehin einen überarbeiteten Warn- und Stufenplan vorlegen. Außerdem hat es sich herausgestellt, dass bei der Infoveranstaltung „Welche Schulform für mein Kind?“ am 9. November in der Aula im Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim ein Elternteil trotz Zweifachimpfung jetzt ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat. Wie auf der Internetseite der Schule zu lesen ist, trug die Person eine FFP2-Maske.