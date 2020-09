Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat im Landkreis DÜW seit Dienstag einen weiteren Corona-Fall erfasst. In Neustadt, wofür die Behörde auch zuständig ist, bleibt die Lage unverändert. Dort gibt es derzeit drei Corona-Infizierte, im Landkreis Bad Dürkheim sind acht aktive Fälle bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Kreisgebiet 364 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert, in Neustadt 144. Bisher sind zwölf Personen aus dem Kreis und zwei aus der Stadt Neustadt in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.