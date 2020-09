Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat seit Montag zwei weitere Personen mit einer Covid-19-Erkrankung registriert. Die Betroffenen leben im Landkreis Bad Dürkheim beziehungsweise in der Stadt Neustadt, die im Zuständigkeitsbereich der Behörde liegen. In der Stadt Neustadt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 144 Personen, im Landkreis DÜW 363 mit dem neuartigen Virus infiziert. Aktuell gibt es zehn noch bestehende Corona-Fälle, sieben im Landkreis DÜW, drei in Neustadt. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis und zwei Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Landkreis Südliche Weinstraße wurden bislang 277 Corona-Fälle erfasst, 19 Personen haben die Erkrankung noch nicht überstanden.