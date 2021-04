Unlängst war die Freigabe, seitdem ist der sanierte Rosengarten wieder ein beliebtes Ziel. Das Tüpfelchen auf dem i könnte indes eine Skulptur inmitten des Rosenrondells sein, sagt der Neustadter Historiker Paul Haber mehl. Und hat auch eine Idee.

Für viel Geld ist der Rosengarten nahe dem Panorama-Hotel wieder auf Vordermann gebracht worden. Seine Geschichte kennt Paul Habermehl aus dem Effeff. Zusammen mit dem nahen Kriegergarten diente das Gelände ab Mitte des 19. Jahrhunderts als städtischer Friedhof, weil die beiden kirchlichen Gottesäcker an der heutigen Talstraße überbelegt waren.

Doch auch die städtischen waren schnell zu klein. Schon 1878 folgte der Hauptfriedhof an der Landauer Straße. 1897 wurde dann beschlossen, den alten Friedhof an der Gimmeldinger Straße in eine öffentliche Gartenanlage zu verwandeln. Bis 1914 stand auch fest, dass diese Anlage Rosengarten heißen sollte.

Eigene Dokumentation

All das und vieles mehr hat der Historiker Habermehl in seiner 2019 erstellten Dokumentation „Aus der Geschichte des Neustadter Rosengartens, 1857-2019“ niedergeschrieben und sich dabei auf zahlreiche Quellen gestützt. Beschrieben werden auch verschiedene Umgestaltungen im Lauf der Zeit oder die Erweiterung durch einen „hässlichen Schuttplatz“ der Deutschen Montangesellschaft Wiesbaden. Früher hatte sogar eine „Schutzmannspatrouille“ über den Garten gewacht und Zwischenfälle gemeldet. So auch „zwei Frauenzimmer“, die eines frühen Morgens anno 1922 mit abgeschnittenen Rosen in den Händen erwischt wurden.

Würdigung für Vater und Sohn Steger

Und nun eben die jüngste Sanierung, die natürlich noch nicht in der Dokumentation enthalten ist. „Grundsätzlich kann man mit dem Geleisteten sehr zufrieden sein“, meint Habermehl im Nachhinein. Etwas allerdings sei noch zu bedenken. Nach wie vor sei das Rosenrondell der ästhetische Mittelpunkt des kleinen Parks – versehen mit Rosenbögen und Sitzbänken. Früher habe es im Zentrum des Rondells „einen Brunnen oder eine hochwüchsige Palme“ gegeben. Und dafür, so der Historiker, sollte ein Ersatz geschaffen werden. Denn: „Das forschende, neugierige Auge des Besuchers braucht einen zentralen Punkt, einen Hingucker.“

Habermehl hat auch Ideen. Eine Plastik zum Beispiel, was etwas Neues wäre. Im Sinn hat er dabei eine kleine Plastik, die der Neustadter Bildhauer Jakob Wilhelm Steger 1934 der Stadt geschenkt habe. „Sollte diese noch aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden können, käme sie als erste Wahl infrage“, meint Habermehl. Damit könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, weil damit auch endlich ein Mitglied der Familie Steger besonders geehrt würde. „Eine Zusammenstellung ihrer Werke in Wort und Bild steht noch aus“, bedauert der Historiker.

Wettbewerb möglich?

Falls die Plastik nicht mehr da ist, sollte nach einem Ersatz gesucht werden, sagt Habermehl. Er schlägt einen Brunnen vor – oder einen regionalen Künstler-Wettbewerb für eine andere Plastik. „Für Neustadt sollte die Suche eine Ehrensache sein!“

Die Stadt wiederum ist nicht abgeneigt. Im Stadtarchiv ist auch die Korrespondenz zum Geschenk Stegers an die Stadt im Jahr 1934 zu finden. Nur die Plastik selbst ist verloren gegangen. Folglich müsste Plan B greifen: Laut Grünflächenabteilung ist es durchaus möglich, etwas in der Mitte des Rosenrondells zu platzieren. „Wir werden nun prüfen, ob und in welcher Form der Vorschlag von Herrn Habermehl umgesetzt werden kann.“

Zur Person: Jakob Wilhelm Steger

In „Die ehemaligen Parkanlagen am Nollen“ von Klaus Hünerfauth und Axel Rehe werden auch Jakob Steger (1847-1908) und sein Sohn Jakob Wilhelm (1875-1944) genannt. Beide waren Bildhauer und gehörten dem Verschönerungsverein an. Während der Vater seine Werkstatt in der Lindenstraße hatte, eröffnete Jakob Wilhelm Steger 1906 eine Werkstatt in dem von ihm gebauten und im Jugendstil gestalteten Haus Friedrichstraße 32b, heute ein Kulturdenkmal.

Aus Steger jun. Werkstatt stammt beispielsweise der Gedenkstein für Georg von Neumayer, der Lina-Sommer-Stein, das Ehrenmal für die Toten des Ersten Weltkriegs auf dem Hauptfriedhof und das Gefallenenmal auf der Welsch-Terrasse. Vermutlich hat er auch den Stein für das Grab seiner Eltern gestaltet. Dass dieser in eine Ecke des Hauptfriedhofs verbannt wurde, als das Grab aufgelassen wurde, „ist wirklich keine Auszeichnung für die Künstlerfamilie“, sagt der Neustadter Historiker Paul Habermehl.