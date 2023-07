Die Polizei hat am Samstag ein Fahrrad sichergestellt und sucht nun dessen Eigentümer. Das Fahrrad hatte ein 40-jähriger Neustadter dabei, den die Polizei um 18 Uhr in der Branchweilerhofstraße kontrollierte. Der Mann schob das Fahrrad auf dem Gehweg und gab an, dass er es am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in der Martin-Luther-Straße an sich genommen habe. Danach habe er das Rad der Marke „Sanea“ mit nach Hause genommen. Das Fahrrad war laut dem Neustadter unverschlossen. Der 40-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen eines Fahrraddiebstahls verantworten. Zugleich bittet die Polizei den Eigentümer des Fahrrads, sich bei der Inspektion zu melden: Telefon 06321 8540.