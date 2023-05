Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem RHEINPFALZ-Redakteurin Jennifer Back vergangene Woche darüber berichtet hatte, wie sie beim Autoverkauf beinahe einem Betrüger aufgesessen wäre, hat sich Claudia Stoller in der Redaktion gemeldet. Sie und ihr Mann hatten wohl mit demselben Hochstapler zu tun.

Dreiste Masche: Jemand gibt sich bei einem Online-Autoverkaufsportal als Interessent aus. Er will per E-Mail kommunuzieren statt über die Plattform und gibt an, er arbeite im Ausland, könne