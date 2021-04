Eine 31-jährige Frau ist am Samstag in Neustadt als Diebin enttarnt worden. Die Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts in der Straße „Am Speyerbach“ erkannte die Frau nach Angaben der Polizei gegen 9 Uhr wieder: Die 31-Jährige hatte zwei Tage zuvor mehrere Gegenstände aus dem Markt gestohlen. Sie wurde ins Marktbüro gebeten, wo sie den Diebstahl am Donnerstag gestand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten entdeckten bei der Durchsuchung der Frau und ihrer Tasche weiteres Diebesgut, das sie kurz davor aus einem angrenzenden Lebensmittelmarkt entwendet hatte. „Kurioserweise hatte die Täterin genug Bargeld dabei, um die Sachen zu bezahlen“, so die Polizei. Darauf angesprochen, brach sie weinend zusammen und gab an, die Diebstähle zwanghaft begangen zu haben. Die Frau wurde zur Polizeidienststelle gebracht, um ihre Personalien aufzunehmen.