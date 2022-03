Bei der Polizei laufen die Ermittlungen zu den Unbekannten, die am Samstag gegen 2.30 Uhr im Globus-Markt in Neustadt einen Geldautomaten gesprengt haben, weiterhin auf Hochtouren. Inzwischen gehen die Ermittler von „mindestens vier Tätern“ aus, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen auf Anfrage mitteilte. Man gehe davon aus, dass alle Täter männlich sind. Zur Tatzeit trugen alle dunkle Kleidung, zudem waren sie maskiert. Geflüchtet seien die Täter mit einem dunklen Audi A3 Sportback.

Die Schadenshöhe liege im „mittleren sechsstelligen Bereich“, so die Polizeisprecherin. Es seien Schäden am Geldautomaten und am Gebäude des Einkaufsmarkts entstanden. Wie hoch die Beute ist, da die Täter auch Geld auch dem Automaten holen konnten, will die Polizei nicht verraten: „Eine konkrete Summe möchten wir nicht nennen.“ Die Alarmanlage des Globus-Markts habe funktioniert und Alarm ausgelöst. Der Automat befindet sich mitten im Markt. Dennoch habe dies die Unbekannten nicht von ihrer Tat abgehalten: „Das geht alles so schnell. Trotz des Alarms und der sofortigen Anfahrt konnten wir vor Ort niemanden antreffen.“ Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei: Telefon 0621 963-2773.