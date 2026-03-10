Der Pfarreirat der Neustadter Pfarrei Heilig Geist lädt zu einem Gesprächabend ein, bei dem es um anstehende Veränderungen in der Struktur der Pfarreien gehen soll. Informiert wird am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Pfarrer-Nardini-Heim in Geinsheim über den aktuellen Stand der Überlegungen zur Reform der pastoralen Strukturen. „Anschließen möchten wir mit Interessierten ins Gespräch kommen“, teilt Pfarrer Michael Paul mit. Fragen, Gedanken und Einschätzungen aus der Gemeinde seien ausdrücklich willkommen, heißt es vom Pfarreirat. Hintergrund sind die laufenden Beratungen im Bistum Speyer über eine Neufassung der Pfarreistrukturen. Nach einem vorliegenden Vorschlag soll es künftig nur noch neun Pfarreien geben.