Das „Laboratorium Bildungsnetzwerk Casimirianum“ im Protestantischen Kirchenbezirk Neustadt lädt ein zur Vorstellung eines Ausbildungsprojekts in Tansania. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. August, um 19.30 Uhr im Rahmen der Reihe „Gespräch am Abend“ im Casimirianum, Ludwigstraße 1, in Neustadt statt. Konkret lautet das Thema des Abends „Kilacha, Hoffnung für Ostafrika“ – Duale Ausbildung bietet Chancen für Jugendliche in Tansania.

Pater Landelini Makiluli, General Manager des Projektes „Kilacha Production & Training Center“ sowie Jörg Lange, evangelischer Diplom-Theologe und Psychotherapeut aus Maikammer stellen das Projekt vor.

Das Institut „Kilacha“ in Tansania bei Moshi, am Fuße des Kilimandscharos, bildet junge Menschen in verschiedenen Berufen dual aus. Es werden dort rund 500 Studenten betreut, die nach zwei oder drei Jahren einen staatlich zertifizierten Abschluss anstreben. Dieses Projekt hat Modellcharakter, das auch anderswo in Ostafrika aufgebaut werden kann. Pater Landelini Makiluli hat Kilacha vor etwa 15 Jahren in einem prekären Zustand übernommen und es bereits nach einem halben Jahr saniert und weiter ausgebaut.

Informationen und Rückfragen bei Jörg Lange, Telefonnummer 06321 482533.