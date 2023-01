Die Neustadter Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch zwischen 11.20 und 12.50 Uhr in der Tempo-30-Zone in der Wittelsbacher Straße die Geschwindigkeit von 72 Autos gemessen und dabei 20 Temposünder ertappt. Der schnellste Fahrer war mit 52 km/h unterwegs und muss mit einer Anzeige rechnen.