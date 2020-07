Bordelle und Prostitutionsstätten in Rheinland-Pfalz bleiben laut einem Urteil des Mainzer Verwaltungsgerichts von Freitag wegen Corona weiterhin geschlossen. Die Neustadter Bordellbetreiberin Susi fordert – wie viele andere Betreiber – eine stufenweise Öffnung, beginnend mit erotischen Massagen.

Susi ist nicht nur besorgt darüber, dass Corona ihre berufliche Existenz kosten könnte, sie macht sich auch Gedanken um die selbstständigen Sexarbeiterinnen. Während einige Hartz IV beantragt haben, üben viele der Frauen ihren Job weiterhin aus, bei Haus- und Hotelbesuchen – verbotenerweise. Und fernab von strengen Hygienevorschriften. Ein Blick ins Internet reiche aus, um festzustellen, wie viele Escort-Service-Angebote es mittlerweile gibt, so Susi. Da die Politik nichts unternehme, fördere sie illegale Prostitution, was für die Frauen in mehrfacher Hinsicht gefährlich sein könne.

31 Betriebe in Neustadt

In Neustadt gibt es 31 bordellartige Betriebe.