Ein unerfreuliches Erlebnis hatte eine 24 Jahre alte Neustadterin im Bahnhof in Bad Dürkheim. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich die junge Frau am Sonntag gegen 5.30 Uhr über den Notruf gemeldet. Sie gab an, dass sie am Bahnhof von einer Unbekannten geschlagen worden sei, die zudem ihre Handtasche gestohlen habe. Diese Handtasche hatte die 24-Jährige im Bahnhof liegen lassen. Deshalb war sie zusammen mit ihrem Freund sofort zurückgegangen, konnte die Tasche aber nicht mehr finden. Zu diesem Zeitpunkt sei die andere Frau allein im Bahnhof gewesen. Daher sprach die Neustadterin sie an, woraufhin sie von der Frau angegriffen worden sei, unter anderem habe sie ihr ins Gesicht geschlagen. Ihren Freund habe sie angespuckt. Die Polizei suchte die Frau, konnte die 35-Jährige auch stellen, entdeckte aber keine Handtasche. Allerdings wurde das Bargeld in ihrer Jackentasche gefunden. Ermittlungen ergaben, dass sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Im Anschluss wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.