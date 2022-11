Was tun, wenn die Miete nicht bezahlt wird? Wer hilft bei der Jobsuche? Um solche Fragen kümmert sich der Jugendmigrationsdienst. Dort haben junge Geflüchtete sich und ihre bewegenden Geschichten vorgestellt.

Elf Geflüchtete haben am Donnerstag beim Jugendmigrationsdienst (JMD) Neustadt des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland ihre Geschichten erzählt. Manche kamen erst im März aus der Ukraine nach Deutschland, andere sind schon seit Jahren hier. Zum Beispiel Habib Sharifi aus Afghanistan, der mit zwölf Jahren seine Heimat verließ. Mittlerweile ist er 24, bald wird er mehr Lebenszeit getrennt von seiner Familie verbracht haben als mit ihr zusammen.

Was alle Anwesenden gemeinsam haben, ist eine Reise voller Widrigkeiten. Aber auch nach der Ankunft in Deutschland sehen sich die meisten von ihnen mit Problemen konfrontiert. Da kommt der Jugendmigrationsdienst ins Spiel. Dessen Mitarbeiter bieten nicht nur Beratung, sondern betreuen beim Fallmanagement auch viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen intensiv. Egal ob Papierkram, Wohnungs– und Arbeitssuche, Sprachkurse oder einfach nur psychologischen Beistand, der JMD steht ihnen in vielen Situationen zur Seite.

Kontakte zu Firmen

Eine Mitarbeiterin ist Elena Kaul. Sie spricht Russisch, was mit Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine sehr wichtig ist. Früher hat sie selbst die Dienste des JMD in Anspruch genommen, um Hilfe bei der Integration ihres Sohnes bekommen. „Ich wurde dann gefragt, ob ich nicht selbst Lust hätte, dort anzufangen“, erzählt sie. Nach einigen Überlegungen hat sie sich dafür entschieden und sogar einen Master in Sozialer Arbeit abgeschlossen. Wenn man den Erzählungen der jungen Migranten zuhört, merkt man, wie viel es ihnen bedeutet, dass sich jemand für sie einsetzt.

Oleksandr Kykut aus der Ukraine. Foto: Mehn

Unterstützung, die gebraucht wird, denn viele der Anwesenden haben Probleme mit den Behörden. Obwohl die meisten eine Arbeitsstelle oder sogar eine abgeschlossene Ausbildung vorzuweisen haben, droht vielen ständig die Abschiebung. Und das, obwohl Unternehmen händeringend Personal suchen, wie auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger berichtet. Er wolle seine Kontakte zu lokalen Firmen nutzen, um dem JMD bei der Arbeitsplatzvermittlung zu helfen. Dass Migranten, die sich integrieren und arbeiten wollen, Steine in den Weg gelegt werden, sieht auch er kritisch.

Probleme mit dem Vermieter

Es sind aber nicht nur die Behörden, die für Probleme sorgen. Ein junger Ukrainer, Oleksandr Kykut, hatte Schwierigkeiten mit seinem Vermieter und wäre fast obdachlos geworden. Eigentlich hatte die Frau des Vermieters Kykut die Wohnung vermittelt, aber weil er mit der Miete im Verzug war und wohl den Putzdienst im Treppenhaus nicht ordnungsgemäß ausübte, wurde ihm die Wohnung mit zweiwöchiger Frist gekündigt. „Ich wollte den Vermieter anrufen, um ihm die Situation zu erklären“, erzählt Kaul. „Oleksandr sprach damals kaum Deutsch und durch die Anerkennung seines Aufenthaltsstatus haben sich die Zuständigkeiten für die Finanzierung der Wohnung geändert.“ Statt des Sozialamts sei danach das Jobcenter für die Bezahlung zuständig gewesen, was zu Verzögerungen geführt habe. „Ich dachte, dass er uns wenigstens etwas mehr Zeit gibt, eine neue Wohnung zu finden“, so die Sozialarbeiterin. „Aber er hat ihn stattdessen einen Tag früher aus der Wohnung geworfen.“

Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger im Gespräch mit den Geflüchteten. Foto: Mehn

Der JMD und der Vermieter haben mittlerweile rechtliche Schritte eingeleitet. Kykut schlief für ein paar Tage im Flur einer Flüchtlingsunterkunft. Auf ein Zimmer habe er wegen seiner neuen Aufenthaltserlaubnis kein Anrecht gehabt. Mittlerweile hat er eine Wohngemeinschaft gefunden. Dort kann er wieder seinem Geschichtsstudium nachgehen, das jetzt online stattfindet – zumindest wenn in Kiew der Strom funktioniert. Abends besucht er Deutschkurse. „In dieser Wohnung haben sie mich bisher noch nicht rausgeworfen“, sagt er lachend.

Großer Wunsch: Frieden

Eine eigene Wohnung für sich und ihre Familie zu finden, ist auch der Traum von Rita Rahem aus Syrien. 2018 kam sie über eine Empfehlung ihrer Deutschlehrerin an der Volkshochschule in Kontakt mit dem JMD. Dort bekam sie nicht nur Hilfe bei der Anerkennung von Zeugnissen und dem Erhalt eines Aufenthaltstitels, sondern auch Inspiration für ihren eigenen Lebensweg. „Die Mitarbeiterinnen hier haben mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben“, erzählt Rahem. „Ich will jetzt auch im sozialen Bereich tätig werden.“ Schritt für Schritt haben Kaul und ihre Kollegin Alexandra Diallo mit ihr kleine Ziele erarbeitet. Nach ihrem Bundesfreiwilligendienst bei der Spiel– und Lernstube der Caritas in Neustadt beginnt sie jetzt eine Ausbildung zur Erzieherin. Für ihre Zukunft hat sie aber nur einen Wunsch: „Dass ich mit meiner Familie in Frieden leben kann.“

Diallo ist zufrieden mit der Veranstaltung. „Es ist wichtig zu sehen, dass hinter jedem Geflüchteten und jedem Migranten eine eigene Geschichte steckt“, sagt sie. „Viele kennen nur die Statistiken, nicht die Menschen, die hierher kommen.“