Szenen einer Ehe: Er ist der Boss einer Firma, vergreift sich an staatlichem Geld – und reißt seine Frau mit rein. So etwas kann mehrere Jahre Haft einbringen. Letztlich kommen beide glimpflich davon. Doch ob das die Ehe rettet – darüber ist so schnell kein Urteil möglich.

Sie sind miteinander verheiratet, geboren im Kosovo vor knapp 40 Jahren, haben vier Kinder zusammen, und auf der Anklagebank sitzen sie gemeinsam. Aber gemeinsam