Brunnen haben viel zu erzählen: über tragische Liebesgeschichten, stürmische Gefühlsausbrüche oder bittere Auseinandersetzungen. Auch in Neustadt haben sich so einige Ereignisse zugetragen – sogar mit tödlichem Ausgang.

Brunnen waren seit jeher Mittelpunkt des dörflichen Treibens. Frauen füllten ihre Kannen mit Wasser und wuschen Wäsche. Männer tränkten ihr Vieh. Ganz nebenbei tratschen die Bewohner über das Dorfgeschehen und verbreiteten Neuigkeiten. Abseits davon wurden Brunnen zu Schauplätzen brennender Liebe und tödlicher Eifersucht, wie in Neustadt und Mußbach, und waren streitbares Gut, wenn es um die Haardter Wasserversorgung ging.

Haardter Wasser begehrt

Ein Blick in die Haardter Chronik von Hermann Fischer und Alfred Sitzmann verrät, dass die Wasserversorgung auf der Haardt des öfteren schlecht war. Aus den Brunnen tröpfelte nur wenig Wasser, so dass die Dorfbewohner ihre Krüge über Nacht unter den Wasserauslauf stellen mussten, um sie zu füllen. Das Wasser allerdings genoss, wenn es denn floss, einen so guten Ruf, dass Leute aus dem entfernten Ludwigshafen anreisten, um davon zu trinken. Alles in allem war das Haardter Wasser ein begehrtes Gut.

Als erstes Dorf erhielt die Haardt eine den ganzen Ort erfassende Wasserleitung. Rund 138 Haushalte konnten sich diesen Luxus leisten. Ein gewisser Fritz André, ein durch eine Heirat mit einer Berliner Bankierstochter zu Reichtum gekommener Mann, geriet darüber in Streit mit der Gemeinde. Als um 1888 Wasserleitungen in Privathäuser gelegt wurden, wollte er die Chance der offengelegten Gräben nutzen und vom Kandelbrunnen eine Leitung zum heutigen Weingut Mattern legen. André, der sehr erfolgreich in den Weinhandel eingestiegen war, hatte das Anwesen auf der Höhe Mandelring 87 samt davorliegendem Kandelbrunnen gekauft. Schon 1885 gehörte ihm das heutige Weingut im Mandelring 38 und das gegenüberliegene Wohnhaus Nummer 33. Um auch dort einen hauseigenen Wasseranschluss zu erhalten und nicht auf die teuren öffentlichen Wasserleitungen angewiesen zu sein, wollte er seine Anwesen mit eigenem Quellwasser aus dem Brunnen versorgen.

Doch darauf ließ sich die Gemeinde nicht ein. Nur zwei Jahre später stritt André erneut mit den Haardtern. Dieses Mal ging es um seinen Besitz im Mandelring 132. Das alte Häuschen, vor dem der Mittelhaardter Laufbrunnen steht, verkaufte 1687 ein Herr Dallmann der Gemeinde – samt Brunnen und Wasserrechten. 1890 erwarb der Weinhändler das Häuschen von der Gemeinde im Glauben, den Brunnen und die Wasserrechte ebenfalls gekauft zu haben. Es kam zu Diskussionen und Auseinandersetzungen, bis die Gemeinde anhand einer Urkunde belegen konnte, dass die Wasserrechte bei ihr verblieben. André musste sich geschlagen geben. Er unternahm keine weiteren Versuche, auf Rechte oder Brunnen zu pochen oder Wasserleitungen zu verlegen.

Herz an Kunigunde verloren

In der Neustadter Chronik von Friedrich Jacob Dochnahl ist die Sage um Kunigunde Kirchner festgehalten, die sich an einem alten Brunnen abgespielt haben soll. Kirchner, eine Neustadter Bürgerstochter, soll 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg Neustadt vor den französischen Truppen gerettet haben. An einem Gartenhäuschen im ehemals Vogtschen, später Hüllschen Garten neben dem alten Brunnen, der die Jahrezahl 1563 trug, an der Landauer Straße traf Kirchner auf den französischen Kriegskommisär Johann Peter de Werth, der bereits sein Herz an das Neustadter Mädchen verloren hatte. Obwohl der Befehl, Neustadt niederzubrennen, bereits erteilt worden war, bat sie den französichen Oberamtmann, ihre Heimatstadt zu verschonen. Im Gegenzug wollte sie ihm ihre Hand und ihr Herz nicht weiter verweigern und seinen Antrag annehmen.

Laut Historikern ist die Geschichte eine Legende. Der wahre Grund, weshalb Neustadt im Gegensatz zu allen anderen Städten der Pfalz verschont blieb, ist, dass die französischen Truppen die Stadt als Rückzugsort benötigten. Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, den genauen ehemaligen Standort des Brunnens und des Gartenhäuschens auszumachen. Allerdings kann man heute die Büsten der Kunigunde und ihrem de Werth in der Kunidgundenstraße bewundern.

Todesschuss in Mußbach

Ein Fall tödlicher Eifersucht spielte sich im Sommer 1784 am Brunnen vor dem ehemaligen Gasthaus Zur Sonne in Mußbach ab. Folgenden Eintrag hat der Lehrer Philipp Schneider in der Ortsgeschichte der Gemeinde Mußbach an der Haardt gemacht: „Ein etwas verwachsener Bursche von hier, namens Hein, genämlich der krumme Hein genannt, erschießt vor dem Brunnen beim Wirtshaus zur Sonne seine Geliebte, Helena Buchert, die ihn nur zum besten gehalten, und wird zu Neustadt vor dem Hambacher Tore, unterhalb des Schießhauses, durch mehrere Fehlhiebe enthauptet.“

Weitere Forschungen in Kirchenbüchern oder Ratsprotokollen verlaufen ins Leere. Andere Eintragungen über den Fall wurden nicht gemacht. Viele Hinrichtungen wurden damals „vor dem Hambacher Tore“ vollzogen. Eine Gedenktafel am Haus Nummer 38 in der Hauptstraße erinnert noch heute an diesen bedeutungsvollen Platz.