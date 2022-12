Der Verein für Bildung und Integration hat zusammen mit den Kindern aus der vereinseigenen Hausaufgabenbetreuung einen Kinderwunschbaum aufgestellt und geschmückt. Ab sofort können die Wünsche in der Tourist-Information am Hetzelplatz „gepflückt“ und erfüllt werden, wie die Stadt mitteilt. Bücher, Puppen, Pullover, Lego-Steine: Wer einen Kinderwunsch erfüllen möchte, kann das Geschenk kaufen und bis Donnerstag, 22. Dezember, in der Tourist-Information abgeben, die montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Geschenkwert sollte 20 Euro nicht überschreiten. Über den Verein werden die Geschenke dann an die Kinder ausgegeben.