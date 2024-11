Seit vier Jahren organisiert die Neustadterin Carol Vowinkel jedes Jahr das Weihnachtsleuchten. Dahinter verbirgt sich eine Geschenkaktion. Vowinkel zu ihrer Idee: „Wir sind Privatleute, die Kinder aus sozialschwachen Familien beschenken. Wir haben dieses Jahr unsere endgültige Größe erreicht. Dafür haben wir den Gewölbekeller in der Heim-Sektkellerei gemietet.“ In dieser Woche wird sie am Freitag und Samstag von 8 bis 20 Uhr im Globus-Markt in Neustadt mit einem Stand vertreten sein. „Wir wollen dort Spenden sammeln. Dafür haben wir Listen, was gebraucht wird. Wir freuen uns aber auch sehr über Geldspenden für etwaige Kosten.“ Bis zum 10. November könnten sich zudem Familien, die beschenkt werden wollen, bewerben. Ihre Geschenkaktion Weihnachtsleuchten wird dann am 15. Dezember stattfinden. Dann wird es außerdem eine Bastelaktion sowie Essen und Trinken für die Teilnehmer geben.