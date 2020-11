Die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Neustadt-Bad Dürkheim hat letztmalig am Donnerstag, 19. November, 9 bis 11 Uhr, in der Moltkestraße 3 in Neustadt geöffnet. Ab dem 30. November ist die Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 1 in Neustadt zu finden und montags bis donnerstags von 9 bis 11 Uhr sowie telefonisch unter 06321/80055 zu erreichen. Das Büro ist zwischen 20. und 27. November geschlossen, jedoch werden alle vereinbarten Termine wahrgenommen.

Aufgrund des Umzugs werden in der Geschäftsstelle ab sofort keine Sachspenden mehr für Flohmärkte entgegengenommen. Sie können aber im Klemmhof abgegeben werden: Dienstag, 10 bis 12 Uhr, Mittwoch und Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr.