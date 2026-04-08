Gimmeldingen Gesangverein Gimmeldingen wählt Jürgen Haas zum neuen Vorsitzenden
Am 16.März 2026 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Gesangvereins 1845 Gimmeldingen statt. Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab es eine Veränderung, wie der Gesangverein mitgeteilt hat: Der bisherige 1. Vorsitzende Herr Peter Brock trat zurück, es folgte ihm Jürgen Haas. Die übrigen Vorstandsmitglieder blieben in ihren Ämtern: 2. Vorsitzende: Edeltraud Hammel, Kassenprüferin: Gerlinde Haas, Schriftführerin: Jutta Kleinschmager.