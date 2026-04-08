Am 16.März 2026 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Gesangvereins 1845 Gimmeldingen statt. Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab es eine Veränderung, wie der Gesangverein mitgeteilt hat: Der bisherige 1. Vorsitzende Herr Peter Brock trat zurück, es folgte ihm Jürgen Haas. Die übrigen Vorstandsmitglieder blieben in ihren Ämtern: 2. Vorsitzende: Edeltraud Hammel, Kassenprüferin: Gerlinde Haas, Schriftführerin: Jutta Kleinschmager.