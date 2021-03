90 Jahre wird der Autor, Illustrator und Lebenskünstler Janosch am Donnerstag, 11. März – eigentlich hätte dieses Datum auch den Schlusspunkt für die aktuelle Ausstellung mit Farbradierungen und Unikaten gesetzt, die seit Anfang Dezember im Atelier von Gerhard Hofmann im Neustadter Ägyptenpfad zu sehen war (wir berichteten hier). Wobei das mit dem „Sehen“ so eine Sache ist, schließlich war die meiste Zeit Lockdown. Deshalb hat der Neustadter Grafiker die Schau, die rund 50 Werke des Jubilars präsentiert, kurzerhand bis 31. Mai verlängert. Die (neuen) Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung unter 06321/33838 oder hofmann-neustadt@t-online.de. Zu sehen sind dabei auch Janoschs extra für Neustadt entstandene Hambach-Radierung „Hinauf, hinauf zum Schloss“ sowie eine Geburtstagsfarbradierung, mit der der kleine Tiger, der kleine Bär und etliche andere bekannte Gesichter aus dem Janosch-Kosmos dem Künstler gratulieren. Gedruckt wurde dieses Blatt übrigens ebenso wie viele andere in der Schau direkt bei Gerhard Hofmann. Einen größeren Bericht zu Janoschs 90. finden Sie am Donnerstag auf der überregionalen Kulturseite der RHEINPFALZ oder jederzeit hier .