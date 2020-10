Die Bürgerinitiative Forst hat am Donnerstag einen Antrag für einen Bürgerentscheid eingereicht, bei dem es um das geplante Hotel am Ortseingang der Gemeinde geht. „Sind Sie dafür, dass der Parkplatz am nördlichen Ortseingang Eigentum der Gemeinde bleibt?“ So lautet die Frage, über die die Bürger abstimmen sollen. Zur Begründung heißt es, der Parkplatz, der bei einem Verkauf des jetzigen Platzes gegenüber dem Friedhof entstehen soll, sei weder ausreichend noch zumutbar. Das Überqueren der Straße sei schon jetzt gefährlich und werde durch den Bau eines Hotels noch gefährlicher. Hintergrund der Initiative ist der geplante Bau eines Hotels, für den auch das Parkplatz-Gelände benötigt wird. Die Bürgerinitiative lehnt das Hotel vor allem wegen seiner Größe – es soll 63 Zimmer umfassen – ab. Dem Antrag beigefügt ist eine Liste mit Unterschriften, laut Bürgerinitiative sind es 161. Forsts Ortsbürgermeister Bernhard Klein sagte, die Unterschriften würden jetzt geprüft. Der Gemeinderat werde sich voraussichtlich Mitte Dezember mit dem Thema befassen.