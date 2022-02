Der wasserrechtliche Antrag, der für die geplante Entfernung des im Helmbachweiher abgelagerten Sandes nötig ist, ist noch immer nicht gestellt worden. Darüber informierte auf Anfrage die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, die über diesen Antrag entscheidet. Eine Sprecherin der Kreisverwaltung, die das Verfahren beantragen will, hatte Ende Januar berichtet, dass die notwendigen Unterlagen nun vorlägen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ein gewässertechnisches Gutachten gefehlt, das eigentlich schon für August 2021 zugesagt war. Der SGD sei bisher lediglich ein Vorabzug des Fachbeitrags „Hydrologie und Hydraulik“ für den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zugesandt worden, hieß es jetzt von Seiten der SGD. Um den Sand aus dem Weiher zu entfernen, ist geplant, die Ablagerungen über einen Zeitraum von fünf Jahren in den Kohlbach zu leiten. Damit soll verhindert werden, dass der Weiher sich nach und nach von unten her auffüllt. Das so genannte „Entsedimentierungsverfahren“ ist 2019 im Kreistag vorgestellt und beschlossen worden. In früheren Jahren ist der Weiher ausgebaggert worden, der Sand wurde im Wald abgelagert. Das ist jedoch seit einigen Jahren nicht mehr zulässig.