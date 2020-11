Ein Essenslieferant hat am Freitag gegen 21 Uhr in der Gillergasse kurz vor der Einmündung in die Pfarrgasse einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen gestreift. Am eigenen Fahrzeug entstand Sachschaden am rechten Außenspiegel. Da es dem Fahrer nicht möglich war, direkt anzuhalten, fuhr er wenig später zurück zur Unfallstelle. Das geparkte Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Verursacher meldete den Unfall anschließend bei der Polizei. Der Geschädigte ist bisher noch unbekannt. Dieser oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden: 06324-9330, pihassloch@polizei.rlp.de.