Eine 63-Jährige hat am Sonntagvormittag in der Kirrweiler Straße in Lachen-Speyerdorf einen Streifschaden in Höhe von geschätzt 2500 Euro an ihrem Wagen festgestellt. Nach Angaben der Polizei hatte sie das Fahrzeug am Samstagabend dort abgestellt. In der Folge wurde es beschädigt, der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet im Hinweise unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.