Am Freitag, 29. Januar, wurde zwischen 14 und 15.30 Uhr ein „Im Brühl“ geparktes Fahrzeug im linken Frontbereich zerkratzt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.