Ein 39-jähriger Fahrzeughalter aus der Verbandsgemeinde Maikammer musste am Morgen des 7. Dezember feststellen, dass die Fahrertür seines in der Massastraße geparkten Autos zerkratzt wurde. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit vom 6. Dezember, 18 Uhr, bis zum 7. Dezember, 9 Uhr, in Frage. Der Halter bleibt nun auf einem Schaden von etwa 500 Euro sitzt. Das hat die Polizei Edenkoben am Sonntag mitgeteilt. Es werden Zeugen gesucht, Telefon: 06323/9550.