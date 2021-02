Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz in der Spitalbachstraße in Neustadt einen Wagen beschädigt und ist geflüchtet. Der Vorfall, der sich bereits am Freitag ereignet hat, wurde der Polizei gemeldet. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 29-jährigen Haßlocher. Er hatte sein Auto zwischen 8 und 16 Uhr vor einem Bankinstitut abgestellt. Der Schaden wurde am vorderen Kotflügel festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06321/8540.