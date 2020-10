Nach einem Unfallflüchtigen sucht die Neustadter Polizei. Nach ihren Angaben hatte ein 30-jähriger Seat-Fahrer sein Auto am Samstag von 10 bis 12 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Altbachstraße abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein anderer Fahrer die Front des geparkten Wagens. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich bisher nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen: Telefon 06321/8540.