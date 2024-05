Einen Schaden von gut 1000 Euro hat ein noch unbekannter Autofahrer in Haßloch angerichtet. Laut Polizei wurde zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, in der Mozartstraße ein dort geparkter roter VW Polo im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher habe sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei. Am Polo entdeckten die Ermittler im Frontbereich weiße Farbspuren. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Haßloch: Telefon 06324 9330.