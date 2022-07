Ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro entstand am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Ruppertsberger Straße „Im Schloßgarten“. Ein Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Beim Anfahren touchierte er laut Polizei ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Fahrzeug so ungünstig, dass die beiden Fahrzeuge sich ineinander verkanteten und nicht mehr fahrbereit waren.