Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt wohl kaum ein Thema in den Neustadter Ortsteilen, das die Bürger so umtreibt wie die Parksituation. Leserinnen aus Königsbach nennen beim Weindorf-Lesertelefon am Dienstagvormittag mehrere Gründe dafür.

„Als Fußgänger mit kleinen Kindern ist es schwierig, sich sicher im Ort zu bewegen.“ Dieser Überzeugung ist die Königsbacherin Deborah Weber. Das habe gleich mehrere