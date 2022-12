In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Fahrzeugführer in der Wolfsburgstraße in Neustadt einen Unfall verursacht und ist unerkannt weggefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen in dem Bereich zwischen Mitternacht und 1 Uhr einen lauten Knall gehört. Der genaue Unfallhergang ist bisher allerdings noch unklar. Sicher ist: Zwei geparkte Autos wurden bei dem Vorfall nach Polizeiangaben „nicht unerheblich beschädigt“. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können, sollen sich unter Telefon 06321 8540 bei der Polizeiinspektion melden.