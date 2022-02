In Forst sind in der Nacht auf Sonntag in der Weinstraße geparkte Autos beschädigt worden. Anwohner informierten gegen 3.40 Uhr die Polizei, die vor Ort Schäden an fünf Pkw feststellte. Von den Tätern war keine Spur mehr zu sehen. Die genaue Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Offen ist auch, ob noch weitere Fahrzeuge betroffen sind. Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324/9330.