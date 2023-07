Die Bürgerinitiative gegen Tiefe Geothermie in Geinsheim (BIGG) hat am frühen Dienstagabend in der Neustadter Innenstadt gegen Pläne der Firma Vulcan Ressourcen GmbH demonstriert. Zum Protestzug vom Hetzelplatz bis zum Marktplatz waren 100 Teilnehmer angemeldet worden. Die Bürgerinitiative hatte außerdem 1900 Unterschriften gesammelt. Ziel der Petition ist die „Verhinderung der Lithiumfabrik mit Tiefer Geothermie“ in Geinsheim. Kurz vor Beginn der Stadtratssitzung wurden die Unterschriften an Oberbürgermeister Marc Weigel übergeben. Der OB wies darauf hin, dass die Stadt in dem Verfahren nur wenige Einflussmöglichkeiten habe. Er sicherte zu, differenziert an das Thema heranzugehen und die Sorgen und Ängste der Bürger ernst zu nehmen.

Auf dem Marktplatz gab es auch eine kurze Kundgebung, bei der BIGG-Sprecher ihre Position zum Thema Tiefe Geothermie verdeutlichten. Außerdem wurde im Vorfeld ein Schreiben an alle Stadtratsmitglieder verteilt. Darin wird betont, dass die BIGG die Stadt und das Land aufrufen, „sich dem Ziel der Verhinderung der Lithiumfabrik mit Tiefer Geothermie zwischen Neustadt-Geinsheim und der Fronmühle anzuschließen und dieses Ziel aktiv zu unterstützen“. Die BIGG warnt in dem Schreiben davor, dass durch das Vorhaben „80.000 Quadratmeter schönste Landschaftsfläche und fruchtbarer Ackerboden entwertet“ würden und das Vulcan-Vorhaben ein „großes Experiment ohne die Garantie für eine Wärmelieferung ist“. Die BIGG-Vertreter betonten, dass sie hoffen, dass die Unterschriften bei den Beratungen in Neustadt berücksichtigt werden. Man sei „offen für Erdwärme“, betont die BIGG, „aber nicht in Abhängigkeit von einem privaten Unternehmen, sondern in kommunaler Verantwortung“. Lob gab es für die Stadtratsinitiative vom Juni, dass das Bundesberggesetz geändert werden müsse.