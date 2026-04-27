Das Bad Dürkheimer Kammerorchester präsentierte in der Protestantischen Georgskirche ein launiges Programm zwischen Barock und Romantik.

Seit drei Jahren steht der verdienstvolle Ruheständler, KMD Jürgen E. Müller, „vertretungsweise“, wie er leicht schmunzelnd kundtut, aber offenbar hochambitioniert am Pult des Kammerorchesters Bad Dürkheim. Als er sich 2017 nach 40 Jahren Tätigkeit als evangelischer Bezirkskantor in die Pension verabschiedete, war es mit der Kontinuität an der Schlosskirche erst mal vorbei. Dass jetzt, beim sonntäglichen Konzert des personell eindrucksvoll aufgestellten Streicher-Klangkörpers aus engagierten Laien in der Protestantischen Georgskirche Wachenheim, bereits der dritte Nachfolger in der bezirkskantoralen Erbfolge, Dominik Hambel, als Solist auf der Bank der Truhenorgel saß, kommentiert dies eindrucksvoll.

Das nachmittägliche Konzert im von Touristen überfluteten Weinstraßenort war prächtig besucht; das Programm eines, das Lust und Laune versprach, mit Barock, Klassik und Romantik in leicht goutierbare Klangwelten entführte. Und das durchaus dazu angetan war zu demonstrieren, was ein nichtprofessioneller Klangkörper an musikalischer Delikatesse aufzutischen vermag.

Große Orchestergemeinschaft

So plädierten im Zentrum der Werkfolge die „Noveletten“ Op. 53 des dänischen Komponisten Niels-Willem Gade eindrucksvoll für den puren, unverfälschten Streicherklang. Der seinen Ausführenden indes permanent und unerbittlich Prüfungen auferlegt. Wie sein Mentor Mendelssohn schätzte auch Gade gerade diese reine Inkarnation der schwingenden Saite; Eleganz ohne Holzbläser-Zuckerwerk und auftrumpfendes Blech. Aber in der merkwürdig trockenen Akustik des Kirchenraums musste jegliche Schwäche der Intonation, jegliche kleinere Verschmutzung des Klangbilds deutlich werden.

Aber: Musik bedeutet nichts weniger als die Einteilung in richtige und weniger richtige Töne. Da geht es um weit, weit mehr, und das wusste die große Orchestergemeinschaft eindrucksvoll zu übermitteln. Als da waren: eine flexible und sehr nachdrückliche dynamische Gestaltung, ein frischer, zupackender Gestus (Allegro vivace), eine wunderbar fließende, pointierte Artikulation und eine Rhetorik von behutsam nachspürendem Charakter, vor allem im Andante con moto.

Fantastische Solisten

Nicht allein im Soloauftritt, sondern auch in seiner begleitenden Funktion erwies sich das Kammerorchester Bad Dürkheim als fabelhafter Partner, als sehr sorgsam und solide vorbereitetes Ensemble, das sich flexibel und aufmerksam dem jeweiligen Solisten zugesellte; ihn sozusagen auf klanglichen Händen trug.

Davon profitierte gleich eingangs der junge Blockflötist Benjamin Saile, der in Antonio Vivaldis Concerto C-Dur RV443 mit seinem silbrig tirilierenden Flautino, auch gerne als Garklein-Flötlein benamt, ein wahres Gewitter an figuraler Virtuosität abfeuerte – blitzsauber und punktgenau bis in die höchste Diskant-Etage. Fantastisch.

Dominik Hambel, der auch die übrigen Werke von der kleinen Orgelbank aus begleitete, war Solist im Orgelkonzert Nr. 1 aus der 1735 entstandenen sechsteiligen Sammlung der Londoner Konzerte von Georg Friedrich Händel. Nun ja, ein Händel-Orgelkonzert auf der Truhenorgel – da ließ sich kaum mit brillanten Klangfarben, eher mit fingerfertiger Geläufigkeit punkten. Und das tat der junge Organist zweifelsohne in bravouröser Weise.

Brillante Sopranistin

Ganz zum Ende zauberte das Programm noch einen echten Jungstar aufs Podium: Die in der Region beheimatete und bereits mehrfach ausgezeichnete Sopranistin Florentine Schumacher brillierte mit Wolfgang Amadeus Mozarts vierteiliger Solo-Motette „Exsultate, Jubilate“, einem der populärsten und gleichwohl am meisten gefürchteten Stücks des Genres. Sind die wuchernden Koloraturen-Girlanden überwunden, muss am Ende des „Alleluja“ noch ein Spitzenton mindestens auf dem zweigestrichenen „h“ geschmettert werden.

Schumachers mit beachtlichem Volumen gesegneter Sopran – eine Stimme für die große Opernbühne – löste Schmetterlinge im Bauch. Sie sang mit unbändiger Vitalität, gleichzeitig müheloser Geläufigkeit und dennoch Eleganz und hinreißendem Schmelz; eine Mozart-Interpretin, wie sie im Buche steht, einfach zum Niederknien schön. Das jetzt um zwei Oboen und zwei Hörner erweiterte Kammerorchester begleitete einfühlsam. Und den Beifall heischenden Gipfelsturm des „Alleluja“ durfte man noch ein zweites Mal in Form der Zugabe genießen. Womit hätte man das auch sonst toppen wollen? Chapeau!